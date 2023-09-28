國內車市淡季不淡，和泰車今日發表小型休旅車YARiS CROSS，總經理蘇純興表示，今年因供應鏈轉穩，進口車交車大增，國產車也有新車加入，連民俗月都賣得嚇嚇叫，被訂單追著跑，他也宣布上調今年整體車市預期，從原本的46萬輛調高到47萬輛。

和泰車在今年股東會時仍很保守，認為今年國內有經濟成長放緩疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，今年車市規模應可優於45萬輛，全年車市目標46萬輛「有希望」，也很有機會。

不過下半年開始，車市買氣續強，就連向來被視為淡季的農曆七月，都交出不錯成績，如果以9月掛牌數換算年率，全體車市今年甚至有50萬輛的銷售實力，不過把供應因素扣除，全年最有可能的規模落在47萬輛。

和泰車也看好休旅車市場中，小型休旅車是在在應對台灣少子化、高齡化的環境下，為未來具有潛力的車型，並能吸納過往的小型兩廂房車市場，全新YARiS CROSS在今天上市前已接單2000台，今年第四季將交車5000台，並樂觀預估年銷量可達2萬台的規模。