光田骨科蕭敬樺醫師表示，膝關節置換手術已相當成熟，而今「機械手臂」也進入到關節領域。（陳淑娥攝）

台中7旬林姓婦女長年飽受退化性關節炎「痠、軟、痛」無力之苦，嘗試多項治療後，仍無法達成舒適感，嚴重影響外出意願；經轉診至光田綜合醫院骨科部，接受羅莎ROSA機械手臂輔助進行人工關節置換手術後，原先變形膝蓋大有改善，林婦回診直呼「腳骨金輕鬆」。

林姓婦人多年來左膝關節疼痛，止痛藥、針及多種治療方式均經歷過，始終未能達到舒適滿意程度，而膝關節疼痛帶來的失眠、情緒暴躁、活動力低下，讓她難以維持正常生活品質，也嚴重影響外出意願。

骨科部醫師蕭敬樺表示，「退化性關節炎」女性好發率高於男性約7：3，傳統治療方法包括藥物、物理治療，但對一些患者來說效果有限。由於林婦關節變形相當嚴重，屬於「重度退化性膝關節炎」，建議接受人工關節置換手術。

羅莎ROSA機械手臂手術（Robotic Surgical Assistant），這是一套機器人輔助手術系統，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖影像、全景關節解剖再現、可動式機械手臂以及即時定位追蹤導航等先端科技技術應用。

林婦選擇接受羅莎ROSA機械手臂手術（Robotic Surgical Assistant），手術前，先將林婦膝關節X光片以電腦運算建構3D立體解剖模型，精準推算最適合病人的人工膝關節尺寸及擺放定位，提高關節與植入物密合度，以最小侵入方式，避開高風險路徑。手術進行中，羅莎ROSA機械手臂依指令執行精準又穩定手術動作，結合光學導航隨時偵測鎖定，避免傷害周邊組織與韌帶，保留健康軟骨。

林婦膝關節置換手術時間大幅縮短，出血量少，風險降低，術後不適感與疼痛降低。林婦術後1個月回診，笑咪咪直呼「腳骨金輕鬆」。蕭敬樺診斷林婦右膝關節變形的情況大幅改善，後續需持續緩慢行走復健，重建肌耐力，將能更貼近原生膝蓋般自然。

蕭敬樺提醒3個保護膝關節的原則，首先是「強化自己」也就是養成固定運動習慣，腿部肌耐力提升，相對應的關節也會受到保護；接著是「保護自己」減少膝關節額外磨損的不良姿勢，善用護具，適時紓緩；最後是「門診討論」，是指到診間與醫師討論關節炎的其他成因，像是先天性的條件、體重、疾病等。呼籲民眾不要畏懼面對關節炎，及早診斷退化的根因做出改善，享受最佳的腿腳行動力。