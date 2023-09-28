彰化縣衛生局今天在彰化縣平和非營利幼兒園啟動「彰化縣幼兒園餐食品質營養優化」行動。（彰縣府提供／孫英哲攝）

小時候胖，長大還可能繼續胖！彰化縣衛生局今天在彰化縣平和非營利幼兒園啟動「彰化縣幼兒園餐食品質營養優化」，將與教育處針對縣內公私立347所幼兒園制定精進策略，為幼兒營養把關。

根據今年縣內幼兒園致胖環境調查報告，教保機構在上午點心、午餐及下午的點心供應，有9成5的全榖雜糧未達標準，7成5的乳品份量不足，超過一半的點心每周供應超過1次的高油糖鹽，也有近6成提供含糖飲料及含咖啡因飲品，營養均衡度不夠，這對幼兒的身心發育造成潛在影響。

彰化縣長王惠美指出，過去都說小時候胖不是胖，現在卻發現會有一半的孩子會一直胖下去，更會大大影響孩子的身心靈，縣府由衛生局結合教育處啟動優化彰化縣幼兒園餐食品質營養，具體作法首先是由營養師到幼兒園實地訪視，提供營養問題改善建議。

其次，召集管理菜單的教保人員及烹調廚務人員進行專業訓練，教導廚媽使用油、鹽、糖等調味料的量杯工具，希望在三年內完成七成以上人員的訓練。最後由專業營養師團隊，開發出「彰化縣幼兒園餐食輔導手冊」，針對幼兒生長發育的營養需求、減少偏食挑食等，設計多套菜單及食譜，提供幼兒園及家長使用。

衛生局指出，籲請縣內各公私立教保機構及相關廚務人員踴躍參與這項計畫，共同維護幼童在校的餐食營養均衡；同時，也請家長們平時多給予幼兒健康、少加工、少添加的原型食物，避免含糖飲料及甜點零食，共同建立良好健康環境，讓孩子們健康長大。

公衛營養專家輔仁大學教授曾明淑表示，幼兒期是生長最快速的時候，營養非常重要的，尤其幼兒時期是腦部發育重要階段，這時期的小孩熱量及營養必須要充足，均衡攝取優質的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質等6大類食物營養素非常重要。