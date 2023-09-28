新店裕隆城9月20日試營運，於中秋連假前夕的9月28日周四正式開幕，裕隆城整體占地3.3萬坪，於試營運人潮符合預期，平日2-3萬、假日7-8萬，其中餐飲客流最多，試營運整體客單價達到800元。裕隆城人車生活理念，結合B1-4F誠品生活亞洲最大旗艦店與6F、7F威秀進駐新店首家影城、商城，以及5F集團紡織轉型時尚生活事業，試營運期間5樓人潮與誠品差不多，包含台元全新餐飲品牌TOK，以及Carnival 嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐，全店超過250間優質品牌，共同實現食衣住行育樂一日生活圈。

裕隆城周邊交通，試營運略微不順暢，目前已改善許多。

裕隆總經理姚振祥表示，裕隆城今年預估貢獻約1億元租金收入，明年全年租金收入估達3.8億元，明年目標達40億元營業額。而損益兩平，保底40億元，要扣掉投資折攤、人事費用、地價稅等，前面幾年勉強打平，要獲利當然希望越快越好。裕隆城整體費用估20年攤提為依據，商城一段時間也要跟上時代，在裝潢跟調整櫃位上每年都需維運。

裕隆現階段專注於裕隆誠跟汽車本業，住宅區尚未這麼快，但進展起來反而比商城快，目前先擱置，尚在討論階段。

裕隆誠開幕，董事長嚴陳莉蓮乘坐與鴻海(2317)合作納智捷7人座電動車n7亮相，不過外界預估n7年底量產恐有難度，總經理姚振祥回應表示，目前n7正在試裝，還沒正式量產，測試時程需花點時間，謹慎至上，今年底大量交產有相當難度，預估明年1月就會陸續交車。