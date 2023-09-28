印度人口全球第一，根據聯合國人口基金（UNFPA）最近一份報告，和今年相比，印度老年人口到2050年將增加1倍以上，達3億4700萬人，政府需要做好老人照護規劃。

聯合國人口基金今年4月預測，印度人口達14億2860萬，成為全球人口最多的國家，有65%人口不到35歲。專家樂觀認為，人口紅利若運用得當，將為印度帶來一波強勁的經濟發展。

但聯合國人口基金與印度人口科學國際研究院（IIPS）最近公布「2023年印度老年人口報告」（India Ageing Report 2023），提出印度邁向人口老化過程可能遇到的挑戰與機會，供政府施政參考。

報告說：「無可置疑，今日相對年輕的印度將在未來數十年間成為快速老化的社會。」

根據報告，截至2022年7月，印度60歲以上人口為1億4900萬，占全國人口約10.5%，估計2050年增至3億4700萬，約占總人口20.8%，多過14歲以下的兒童。

到本世紀末，印度老人將占總人口36%。

報告也警告，印度老年人口中，有18.7%沒有包括退休金在內任何收入，生活品質及健康照護將受影響；在印度各省及行政區當中，又以聯邦屬地拉克沙（Lakshadweep）的情況最為嚴竣，無收入老人可能高達42.4%。

報告說，60歲長者當中，男性預期可再活17.5年，女性則為19年，而女性大多依賴男性度日，因此在丈夫過世後，日子將更困苦。

目前印度政府社會福利計畫為60至79歲弱勢長者提供每月200盧比（約新台幣78元）補助，無退休金者可額外領取10公斤穀物；此外，18歲以上身心障礙人士及40歲以上喪偶者每月都可領取300盧比補助。

80歲以上長者每月補助金增至500盧比。

根據報告，2022年全球60歲以上人口有11億，占總人口13.9%，其中58%的老年人口位於亞洲。到2050年，全球老年人口將達21億，占總人口22%。（編輯：郭中翰）1120928