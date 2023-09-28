民進黨總統參選人賴清德日前發表醫療長照政見，主張支持護理師國考方式多元化，擴大大學護理系所招生名額，以及三班護病比入法，解決醫療人力不足，又指許多醫院都面臨護理人力不足，敬請行政院積極調整護理人員薪資待遇，優先匡列預算為大夜班、小夜班加薪。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室批評，賴清德提出的政策，經常給人「何不食肉糜之感」，結果賴清德完全不思考如何解決血汗醫護，只想抓更多新鮮的肝來「做功德」。

柯文哲昨天演講時稱「在當住院醫師時候，抽籤不要跟孕婦同一組」等言論，引起熱議。針對賴清德競選辦公室炮轟柯文哲帶頭歧視孕婦，柯文哲競辦發言人陳智菡說明，柯文哲昨天在女董論壇，提的是應該「提升職場對女性的友善度」，包括「男女應同工同酬」、升遷管道要順暢，他並舉過去在醫院服務多年的經驗為例：表示台灣應致力改善職場對女性不利的環境，以避免空有法令、福利，卻無法執行、導致許多女性上班不敢請產假、生理假等等的狀況。

陳智菡反批，賴清德與其辦公室總是抓錯重點，導致賴清德提出的政策，經常給人「何不食肉糜之感」。

她說，賴清德說要降低護病比，但民進黨執政多年來「只說不做」，賴清德又說護理系要加開招生，把考試門檻降低，更被護理人員認為搞笑，還發動一人一信，「請賴清德收回錯誤政策方向。」

陳智菡表示，現在醫療現場的核心問題是「血汗醫療」，台灣護病比高達1：13「以上」，平均執業6.5年就離職；結果賴清德完全不思考如何解決血汗醫護，只想抓更多新鮮的肝來「做功德」，可見賴清德躲在幕後太久、不受監督，難怪總是抓錯重點、真是何不食肉糜。