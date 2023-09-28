日本女星MEGUMI與小池榮子、佐藤江梨子並列「日本三大波神」，2008年嫁給樂團「DragonAsh」主唱降谷建志，兩人婚後育有一子，不過這段長達15年的婚姻，因為降谷建志被爆婚內出軌後傳出生變，他深夜也在社群發文證實兩人已經離婚。

降谷建志被爆偷吃在酒店工作的女粉絲長達數年，如今和小三的親密合照曝光，兩人手上還帶著情侶對戒，讓這段長達15年的婚姻岌岌可危，根據《週刊文春》報導，MEGUMI對於老公被爆出婚內出軌一事，有關細節部分不願意多談，僅認了夫妻倆處於分居狀態，未料，降谷建志卻在instagram發文證實兩人早在年初就已經離婚。

降谷建志指出離婚一事是家族成員共同做出的決定。（圖／kj_kenji_furuya IG）

降谷建志無預警拋下離婚震撼彈，終結這段長達15年的婚姻，指出這是家族成員共同做出的決定，盼望外界能夠理解，不過對於婚內出軌女粉絲一事，卻是隻字未提，據悉，降谷建志偷吃一事早是公開的秘密，僅有正宮MEGUMI全程被矇在鼓裡，直到丈夫出軌多年後，才得知早就慘遭背叛，如今也把過往的恩愛合照全數刪除。