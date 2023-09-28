近期有多份民調顯示，若是在野合作，有望擊敗民進黨總統參選人賴清德，不過，民眾黨參選人柯文哲昨（27）日卻批評，國民黨開出的條件包含「不要當正的」，直呼這算哪門子合作？雙方似乎陷入了僵局。對此，前立委郭正亮表示，近期一再有「侯友宜一定要當正」的說法，柯文哲與民眾黨一定會感到不滿，他建議，國民黨應該請一位有權力決定藍白合的人出來談話。

柯文哲昨痛批，國民黨一直在喊話藍白合，但他們開的條件，是不要比民調、一定要當正的，他直呼，這算哪一門子的合作？此外，還傳出柯文哲在民眾黨內部會議嗆聲，如果國民黨堅持不讓步，「那就去死吧」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，雖然近期放出高雄市前市長韓國瑜可能會在10月中旬出手整合，且侯友宜不可能當副手消息的中廣董事長趙少康，以及聲稱藍白合不會是「柯侯配」的前立委沈富雄，都無法代表國民黨，但一再聽到「侯友宜一定要當正」的說法，民眾黨一定會感到不滿。

郭正亮研判，柯文哲會說「算哪門子的合作」等話的原因，就是在告訴國民黨，他們不能只想當正的，應該拿出評比總統候選人的條件。郭正亮也建議，侯友宜與柯文哲的支持度在近期多份民調中互有勝負，且差距相當近，所以，國民黨應該請一位有權決定藍白合的人出來發表談話。