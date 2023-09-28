財團法人私立高雄醫學大學受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院，27由高醫大董事長陳建志、校長楊俊毓與清大校長高為元代表簽署相關合作協議，預計投入百億元蓋大型智慧醫院，不但創下大學附設醫院以BOT案興建的首例，更是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案。

高為元、陳建志、楊俊毓（左至右）完成簽字。（圖片來源：高醫大提供）

兩校將共組醫學教育研究發展委員會，加強未來於醫院臨床教學、研發實習、產學合作、人才培育等醫學教育事項更緊密的合作，讓「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區興建營運移轉案」除了在醫療上能服務民眾，兩校的跨域合作計畫更是攜手推進國內醫學教育的重要里程碑。

陳建志在簽約儀式上致詞表示，高醫除創辦附設中和紀念醫院，也承接高雄市立小港、醫院及旗津醫院，以及即將啟用的附設高醫岡山醫院，全力守護著南台灣民眾的健康，這次與清大合作前進北台灣，讓高醫走出新高度，擴大服務範疇，照顧全國民眾，也再次證明「需求在哪裏，高醫就在那裏」的核心思想。

高為元表示，清華自從在新竹建校，一直努力發展醫學領域，更重要的就是找到最強的伙伴，高醫大不僅培育無數優秀醫師，也有十分豐富的醫院管理經驗，是清華發展醫學的良師益友；清華桃園醫院將秉持以人為本的理念，培育具有科技素養的好醫生、加速創新醫學科技的應用、及關注醫療不足地區的需求。

去年10月高醫大校慶時，即攜手清華大學、中山大學及中興大學等三校籌組「台灣後醫教育聯盟」。全台設立學士後醫學系歷史最悠久的高醫大無私分享超過40年的教學經驗，從課程規劃、師資共享、資源共用及聯合招生等議題與他校交流，如今高醫更出動醫學中心的菁英團隊並投入資源進一步協助清華大學設置醫院，建立醫學教學重要的實習場域與產學創新基地外，也解決桃園海線區域在地居民就醫不便的問題。