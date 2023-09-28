瑞士決定回售部分德國製造豹2式（Leopard 2）戰車，讓德國得以重建因援助烏克蘭而耗盡的庫存，德國今天表示歡迎。

德國2月要求瑞士將其庫存的96輛豹2戰車部分回售給製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）。

為遵守瑞士中立法，德國向瑞士保證，這些武器不會運往基輔，而會留在德國或北大西洋公約組織（NATO）或歐洲聯盟（EU）盟友手中。

德國駐瑞士大使弗留格（Michel Fluegger）對瑞士電視台表示：「我們對這一決定感到高興和感激，我們需要這些戰車，它們將填補我們和我們歐洲合作夥伴的空白。」

他是在瑞士國會昨天批准25輛豹2戰車退役後做此發言，這為轉售豹2戰車給德國鋪平道路。

瑞士民眾對是否提供烏克蘭武器看法嚴重分歧，該國阻止再出口的作法激怒了一些國家。

德國、丹麥和西班牙要求允許他們先前購買的瑞士製造的武器運往烏克蘭，但被伯恩以瑞士的中立立場為由阻止。瑞士的中立立場阻止武器直接或間接運送給戰爭中的戰鬥人員。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1120928