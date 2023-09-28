烏克蘭軍方今天聲稱俄羅斯昨夜發動「大規模」無人機攻擊，還說烏軍已摧毀30多架無人機。

法新社報導，烏克蘭南部軍事司令部發言人古門尤克（Natalya Gumenyuk）表示，無人機在黑海沿海地區以及更遠的內陸地區被攔截。

古門尤克在通訊平台Telegram上表示，俄羅斯「沒有停止施壓並且尋找新的策略，那就是利用大規模攻擊行動」。

她說：「今晚，一群群攻擊無人機出動…幾乎整個南部方向沿途空防運作，包括敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（ Mykolaiv）地區。此外，在更北的地方，敵人的攻擊目標是烏克蘭中部。」

她還說：「目前還在釐清這波攻擊的影響，因為這確實是一波大規模攻擊。不過空防作業相當有效。30多架無人機被摧毀。」

烏克蘭總參謀部在例行更新消息中表示，這波攻擊涉及39架見證者-136/131型（Shahed-136/131）攻擊無人機，防空系統已摧毀其中31架。

路透社報導，烏克蘭空軍今天則表示，烏軍的防空系統擊落俄羅斯在深夜出動的44架見證者無人機中的34架。一名地方官員表示，這波攻擊沒有造成人員傷亡。

俄羅斯先前在聯合國斡旋下，允許烏克蘭糧食經由黑海安全出口，但7月退出這項協議後便加強攻擊烏克蘭南部敖德薩和尼古拉耶夫地區的糧食出口基礎設施。

路透社報導，烏克蘭軍事人員說，烏軍昨天擊退俄軍企圖奪回東部前線失地的攻勢。

烏克蘭東部部隊發言人葉夫拉什（Ilia Yevlash）告訴國家電視台：「我們繼續擊退克利什基夫卡（Klishchiivka）和安德里伊夫卡（Andriivka）附近的敵方猛烈攻勢。敵方仍在猛攻這些地方，希望奪回失去的陣地，但沒有成功。」

葉夫拉什說，過去24小時內，當地發生544起俄羅斯砲擊事件，7次戰鬥衝突和4次空襲。