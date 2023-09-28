很多人都知道糖尿病有分第一型和第二型，尤其後者在臨床上最常見，但你可曾聽過第三型糖尿病？對此，家醫及減重專科醫師宋晏仁說明，所謂第三型糖尿病指的是阿茲海默症，原因是兩者有相似的醫學特徵，皆與身體胰島素敏感度有關。他提到，糖尿病會使罹患阿茲海默症風險提高50％～100％。想要預防失智，日常務必要從飲食、運動及藥物3方面著手，才能遠離患病危機。

宋晏仁在臉書專頁「宋晏仁醫師‧FLC 減重私房筆記」發文表示，糖尿病不只影響血糖、體重，甚至與認知障礙也有密切關聯。他指出，胰島素阻抗會影響腦部神經細胞的正常運作，進而影響神經細胞生理功能，導致阿茲海默症發生。因此醫師說，科學家相信，大腦的胰島素抗性是導致糖尿病認知功能障礙和阿茲海默症記憶損傷的重要原因。

宋晏仁提到，糖尿病會使罹患阿茲海默症風險提高50％～100％，而80％的阿茲海默患者有血糖控制的問題，兩者有很強的共病關係，但尚不能直接說是因果關係。

談及該如何預防失智症，宋晏仁分享應掌握3招，第1是飲食方面應減少高糖、高油所構成的食物，多攝取全穀雜糧、綠色蔬菜、堅果類、豆製品、魚類、橄欖油等，並且建議可採用211飲食餐盤配比，即每餐攝取蔬菜、全穀類、蛋白質的比例分別是2：1：1。

第2是多運動，宋晏仁說，肌肉不只有拉伸的作用，更會影響到全身的功能；第3是使用處方藥物，建議洽詢醫療專業人士或相關專業人員。