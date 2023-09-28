進口蛋風波並沒有隨著前農業部長陳吉仲下台結束，近日有一名謝姓男子在臉書社團PO出照片，稱自己買了雞蛋，結果敲開來竟是黑綠臭蛋，行政院長陳建仁第一時間稱是假消息。而中正二分局與北市刑大科偵隊也組成專案追查，謝姓男子在昨（27）日晚間遭到查緝到案並移送法辦。PTT鄉民看到此事後，紛紛直呼「綠色恐怖」。

網路上近期出現一篇貼文，內容除了有蛋白成綠色的黑綠臭蛋照片之外，發文者謝姓男子質疑，該蛋是9月18日購買，保存期限是到10月7日，「請問這是進口雞蛋嗎？」該貼文隨即在網路上引發熱議，遭到大量轉傳，農業部跟行政院長第一時間都回應是假消息。

而謝姓男子到案後，強調自己真的有買蛋，且照片並沒有經過後製及修圖，不過黑綠臭蛋已經丟棄。對此，警方則認定，謝男未有足夠證據就發文，目前已依妨害名譽移送法辦。警方還強調，民眾若接獲未經證實，易引發公眾恐慌或爭議之訊息時，切勿輕易轉發，散佈假訊息，不然恐因涉及刑法妨害名譽罪及社會秩序維護法吃上官司。

然而謝男遭到移送的新聞傳開後，馬上引發PTT鄉民眾怒，紛紛在《八卦版》留言稱，「臭蛋照找人就好有效率喔，笑死」、「人家建仁都定調假消息惹，你敢打臉人家」、「民進黨：說你造謠就是造謠，來人抓去大刑」、「綠色說你是假的你就是假」、「綠色恐怖耶」、「就算是真的也不能講啊，誰准你當吹哨人 」、「消費權益糾紛以後統統用刑事送消費者，讚」。

PTT對黑綠臭蛋展開熱烈討論。（圖截自PTT）

此外，也有網友質疑，「不是到案說明嗎？說完移送是有證據嗎？」、「所以民主國家上網反應買到臭雞蛋就要被上手銬？ 」、「再講要掛路燈了嗎？」、「第一次看過買到瑕疵品進警局的」、「居然有人不知道買蛋開箱要錄影？」。