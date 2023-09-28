60歲的科威特神射手拉希迪（Abdullah Al-Rashidi）表現不凡，以60發全中的成績奪下男子定向飛靶金牌。

杭州亞運正在如火如荼舉行，賽場上也不斷見證選手突破年齡帶來的身體極限，除了48歲高齡的「體操媽媽」奧克薩娜（Oksana Chusovitina）之外，昨天在男子定向飛靶決賽上，60歲的科威特神射手拉希迪（Abdullah Al-Rashidi）更繳出驚人的成績單，以60發全中的成績追平世界紀錄，成功奪下金牌。賽後他接受媒體採訪，透露自己的奪牌秘訣是「遠離手機和社群媒體」。

據路透社、《印度時報》報導，男子射擊定向飛靶決賽在27日登場，世界排名57的拉希迪面對年僅25歲、世界排名54的印度好手納魯卡（Anantjeet Singh Naruka），表現絲毫不遜色，兩人一路激戰到最後，拉希迪演出「60發全中」的完美技巧，不僅打破亞運紀錄，也追平世界紀錄，寫下本屆亞運會的大驚奇。

Kuwait's Abdullah Al-Rashidi claimed his fourth Asian Games gold medal in skeet shooting on Wednesday, and the 60-year-old said the secret to his longevity and his sharp vision is staying away from the phone and social media https://t.co/t1xMwyzgUg — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 28, 2023

這是拉希迪個人生涯第4度在亞運會上摘金，賽後他接受採訪，表示對於自己能在60歲拿下金牌感到很開心、自豪，「110枚目標中，我只漏失1枚」。記者追問他是如何自我訓練，他說：「要保持身體強壯。我不看手機或推特，因為那會傷害眼睛，但我用心經營自己的身體健康，早睡早起。」

拉希迪從26歲開始參加定向飛靶比賽，除了亞運之外，他也在世錦賽拿過3面金牌，最佳成績是里約奧運和東京奧運的2面銅牌。談到未來計畫，他表示自己希望還能再戰2024年的巴黎奧運，也會朝這個目標持續努力。