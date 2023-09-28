大陸武俠手遊《逆水寒》中，有一個在遊戲中必須「自宮」才能加入的門派「無根門」，近日遊戲廠商突然宣布刪除此設定，引起廣泛討論，甚至有傳背後原因，是由於有玩家在現實生活中自宮才會如此。

網易旗下的《逆水寒》是一款以「武俠開放世界」為主題的RPG（角色扮演遊戲），其中一個叫做「無根門」的門派，要求角色得自宮才可以加入，且不得與其他男性玩家有親密互動，以免沾染「不潔陽氣」，由於此設定相當罕見且特殊，使得「無根門」相當受歡迎。

但在昨（27）日下午，遊戲官方突然在微博上宣布，為回應相關審核，「無根門」將隨遊戲版本更新後全面退出江湖，並由「無念門」接手，且「無根門」內不夠陽剛的NPC（非玩家角色）已重新改造，成為「無念門」中鐵骨錚錚的江湖硬漢。

看到此消息後，許多玩家大感不解，甚至有爆料稱，是因為有人太投入遊戲，竟在現實生活中自宮，其家長因而提出檢舉，才使得「無根門」走入歷史，此消息隨即引起熱議，但並未獲得官方證實。