人生充滿驚喜，有時危機也是轉機！劉盈妙大學畢業於應用日語系，原本想考空服員卻因為疫情遇上停招，就連一般工作機會都不好找。還好在學長介紹下，得知永慶房屋業務新人有每月「保障5萬」以及紮實的教育訓練，她心想能學習房產知識還能累積人脈，對未來工作一定有幫助，就決定試試看，沒想到因此幫助自己成功開創百萬年薪。

新人「每月5萬」大公司保障超給力

「工作真的要做了才知道適不適合，原來我的走的路可以很廣、收入也能更高！」劉盈妙表示，一開始聽說永慶房屋給新人「每月5萬」收入保障，還半信半疑的，覺得她又沒有工作經驗，還不懂房產專業，真的領得到5萬嗎？

但劉盈妙的學長告訴她，永慶房屋公司那麼大，如果福利是假的一定會有人踢爆！但是都沒有，就證明新人真的領得到5萬！而且永慶不綁約、不扣薪，不用擔心業績沒達標會被扣錢，還有「一對一師徒制」教育訓練，每位新人都有專屬師父指導學習進度，還能因材施教、打下扎實基礎，不怕來到新的工作環境後沒人帶。

師徒制訓練扎實 不一樣的震撼教育！

永慶的優渥福利與完整訓練，讓劉盈妙決定試一試，也因此發現，年輕人也有高薪、高成就感的工作可以努力！她分享，上班第一天她就接受了震撼教育，以前對房仲的刻板印象，就是要用話術騙人、同事間會互相競爭、沒有休假等，但在永慶完全不吃這一套！

「因為永慶品牌大、客源充足，不用為了業績而造假說謊，且公司重視團隊合作文化，只要有困難整個團隊都會來幫你，完全不需要擔心。」談到師徒制，劉盈妙表示，第一眼看到師父花菲就覺得她很酷也很厲害，工作效率高業績又很好，「原來永慶有彈性工作8小時制度，只要完成工作進度，就能準時下班，跟其他工作差不多；因此師父每天一進來就會關心我的學習進度，並帶我實戰見習、從做中學，希望我快速上手。」

劉盈妙佩服的說，師父經常會帶著她跑一整天行程，讓她從旁觀察師父如何與客戶溝通、如何有效率完成工作，讓她了解到業務工作的彈性與自由都是掌握在自己手中。

永慶房屋有彈性工作8小時，業務不用爆肝，劉盈妙挑戰高薪也能兼顧日常家庭聚餐。（圖/永慶房屋提供）

成交帶來成就感 在永慶房屋探索「鈔」能力

劉盈妙在新人時不用盲目摸索，有師父給出方向努力衝，自然可以用最快的速度「出師」，一舉拿下最佳新人、百萬戰將等成績，成功在短時間內晉升百萬年薪，不用像一般年輕人，要在職場苦蹲數年還不見得能達成。

她的師父花菲表示，所有專業都需要時間養成，而師徒制讓永慶新人可以有效學習，師徒合作成交就能創造成就感，對工作的熱情不會在新人期就被消磨殆盡。花菲也十分肯定劉盈妙的學習態度，她坦言：「盈妙太漂亮了！一開始很擔心她馬上就會被追走，但盈妙很認真、有責任心，會跟著我的步調學習所以很快就能獨當一面。」

最後，劉盈妙鼓勵想挑戰自我、挑戰高薪的人，都可以放心來永慶房屋拚拚看！2023年永慶房屋提供業務新人「每月5萬x12個月」保障收入，沒有成交也有5萬可以領，讓新人無經濟後顧之憂，可以在剛入行時安心學習，還有「一對一師徒制」不用擔心沒人帶，對新人保障真的最完整。