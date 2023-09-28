今天是教師節，位於高雄偏遠山區的杉林區月美國小準備了一項手做木工筆的課程，讓全校教職員工都能體驗做自己的筆，再刻上姓名及圖案，成為獨一無二的教師節禮物。（林雅惠攝）

今天是教師節，位於高雄偏遠山區的杉林區月美國小準備了一項手做木工筆的課程，讓全校教職員工都能體驗做自己的筆，再刻上姓名及圖案，成為獨一無二的教師節禮物；高雄市杉林區長蕭見益區長、高雄市客家事務委員會主祕鍾炳光、杉林區6所學校校長及杉林區里長團隊蒞臨新庄里至聖廟參與客庄祭孔藝術文化節，讓大家體驗難得的傳統古禮。

月美國小校長邱怡和表示，學校是創課課程衛星學校，以往就有進行雷雕、窯燒玻璃等課程；在今年，特別感謝教育部國教署補助經費，學校將美勞教室一個角落改奘為木工體驗區、購置木工車床，並由校長自己手把手、一對一的教導學校伙伴利用學校樹木修剪後的枝條，做成手工木筆，再利用雷雕機刻上名字或喜歡的圖案，成為獨一無二的教師節禮物。

學校送給每位夥伴手作木筆的體驗，也是為未來學生創課課程做準備，老師們有了經驗，到時候就能當作學生創課課程時的助手，對提升安全性有相當大的助益，同時送筆給別人，就有祝福圓滿的意涵，特別是用在地材料且自己動手做，更別具意義。

美勞專長老師陳奕奇表示，學校能開發出新的體驗課程，未來將結合現有的雷雕機與熱轉印設備，可以將學生發想的創意、成為具體的作品，對位於偏鄉的小朋友會是件特別的經驗。

高雄市客家事務委員會主祕鍾炳光表示，杉林區客庄祭孔藝術文化節是高雄客庄嘉年華慶典之一，高雄市的客庄文化各有特色，杉林區更是獨有客家古禮祭孔，深得文化傳承。

區長蕭見益指出，新庄至聖廟的祭孔活動極具在地特色，除以客庄常見的三獻禮辦理外，祭祀音樂也以客家八音為主，全程以客語進行，有因地制宜的在地轉化，使得杉林區的新庄至聖廟祭孔獨樹一格。

杉林區各校師生亦一同參與祭孔敬師祈福活動，學生們開心地過蔥（聰）門、祭孔粽（包中）及夢想樹（合格祈願）等活動，祈願聰滿智慧，功成名就，為活動掀起另一波熱潮。