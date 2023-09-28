內政部長林右昌今與立法院內政委員會委員羅美玲、莊瑞雄等人組團參訪2023台灣社會住宅展《我們＋ 》，林右昌親自導覽解說表示，台灣社宅從無到有發展，是很多人努力的成果，從初期的倡議，經歷誤解、排斥，到現在社會大眾不僅了解，還明白社宅是好的建設，各縣市政府跟民眾也都主動邀請中央去蓋社宅。

林右昌說明，這次社宅展除展出台灣社宅推動的歷史外，也展出了許多社宅設計重要的巧思，例如智慧化室內對講機與社區總機，可以更有效讓住戶掌控居家安全，此外，現在的社宅也導入BIM建築資訊模型，運用智慧化管理，實時監測與分析社宅相關設備、設施，有效因應社宅建築物興建以及後續營運的突發狀況，提升管理與維修效率。

林右昌表示，內政部除了興建社宅，也針對租屋族推動包租代管、租金補貼等政策，目前包租代管媒合已經超過8萬戶，而且有5萬8954戶有效的包租代管契約，租金補貼今年也已經有超過40多萬個家庭申請，照顧對象突破歷年。

林右昌指出，興辦社宅要有更大的能量，必須要中央與地方攜手合作，目前雙北已成立地方的住都中心，桃園有社宅服務中心，高雄也已正在籌劃；林右昌進一步指出，中央將會協助台中與台南也規劃成立住都中心，讓人力、經費與資源能夠擴充，加速社宅的興辦。

林右昌表示，內政部這次特別邀請內政委員會的委員們來觀展，希望透過展覽，向委員展示中央、地方、企業及非營利組織共同推動的成果。他更歡迎民眾走進展場、聽免費的專業導覽或參加沙龍講座，因為社宅正在改變未來生活樣貌，需要更多人共同支持。

林右昌說，現在各縣市政府及民眾，希望能夠興建社會住宅，而這需要中央與地方一起合作與努力，加速社宅興建速度，達到現階段直接興建12萬戶、下階段直接興建13萬戶，加起來25萬戶的目標。