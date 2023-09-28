近期有網友在臉書貼文提及買到黑綠色的雞蛋，農業部認為是在刻意散播虛假訊息和混淆視聽，昨已向台北市警察局中正二分局報案，要求檢警調查澄清事實真相。學者表示，農業部在未經查證便認定其假消息，這是比悲傷更悲傷的事，因為比獨裁更獨裁。

農業部昨日指出，針對媒體刊登打開後呈現黑綠色的照片，由於尚無法證實雞蛋來源，為防杜有心人士散播虛假訊息混淆視聽，打擊國產雞蛋形象及農業部進口雞蛋充分供應國內民生消費需求的本意，農業部已向台北市警察局中正二分局報案，希望透過檢警調查澄清事實真相。

今日中正二分局也透過新聞稿指出，昨日晚間23時循線查緝謝姓男子到案，該男確有使用該帳號發布貼文，全案訊後將依違反刑法妨害名譽罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰表示，這整件事最重要的就是事實查核，如果任何事只要不合執政黨的意志就遭到未審先判，這是比悲傷更悲傷的事。因為，這比獨裁更獨裁。

杜聖聰指出，行政院和相關單位應該要先去徹查，而不是第一時間就認定是假消息，跳過查核的SOP。這只會讓人覺得國家機器整個大亂，沒有章法。在這次的雞蛋進口中，綠營一定會說「我做得要死結果卻一直被罵」。杜聖聰提醒，「記住，進口的初衷是要吃巴西蛋，不是要吃巴西的皮蛋或鹹蛋嘛」。

國立台灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚表示，買到黑綠蛋的新聞讓民眾覺得擔憂，政府快速查處這樣的消息無可厚非，但應避免動輒約談或起訴來讓民眾恐慌，而且針對妨害名譽，要告也是台農而不是農業部。