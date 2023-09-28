美國車輛監管機構今天宣布，韓國車商現代汽車公司（Hyundai）和起亞汽車公司（Kia）正在美國召修逾330萬輛車，主要原因在於這些車輛有突然起火的。

法新社報導，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）聲明指出，「這些召回的車輛維修完畢前…最安全的停放位置是戶外，遠離住家和其他建築物…這些車輛無論在停放、熄火或行駛時都可能起火」。

有疑慮的召修車輛包括現代和旗下品牌Genesis在2010年至2015年推出的車款、共約164萬輛車；另外還有起亞於2010至2017年推出的車款、共約173萬輛車。

NHTSA表示，這些車輛的問題出在防鎖死煞車系統（ABS），「可能導致內部煞車油洩漏並引發電路短路」。

NHTSA指出：「現代汽車預計會通知車主將車輛帶到最近的經銷商更換ABS模組保險絲…起亞則仍在研議補救措施」。

目前這2家公司都還沒接獲「與此缺陷有關的任何碰撞、傷害或死亡事故」。

現代汽車在美國已發生21起與這項瑕疵有關的車輛起火事件，以及22起冒煙、零件燃燒和熔化等熱相關事故；起亞汽車則有10件起火或熔化事故。（譯者：徐睿承/核稿：張茗喧）1120928