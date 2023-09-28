Ray Ban Meta 智慧眼鏡系列，不需抽空拿出手機，也能隨時保持連線與捕捉眼前畫面。（Meta提供／古明弘台北傳真）

Meta今（28）日舉辦Connect大會， 創辦人暨執行長 Mark Zuckerberg馬克祖克柏分享 Meta 在三大方面的進展，但令消費者更興奮的是，Meta攜手Ray Ban推出新一代智慧眼鏡，未來不需要拿出手機，只要透過眼鏡就能在Facebook與Instagram開直播。另外，Meta混合實境(MR)頭戴式裝置Quest 3將於10月在台上市。

在 Connect 大會上，馬克祖克柏分享 Meta 在3大方面的進展。

Meta Quest 3台灣定價 529.99 美元起，即日起開放預購。（Meta提供／古明弘台北傳真）

Meta 正式推出圖像生成模式 Emu，輸入文字提示後數秒內，將生成擬真的圖像。（Meta提供／古明弘台北傳真）

1.Meta Quest 3 將 MR 帶至大眾市場：

Instagram 即將推出結合 Meta 圖像生成模型的兩項新功能 Restyle 和 Backdrop，讓人們自創獨一無二的圖像。（Meta提供／古明弘台北傳真）

Quest 3 為全球首款搭載 Meta 與高通合作開發的最新驍龍 XR2 Gen 2 平台的裝置，圖形處理能力是 Quest 2的兩倍。無需連接電腦、主機，沒有外接電池，提供零干擾的臨場體驗。藉著理解使用者所在的實體空間，Quest 3 讓虛擬體驗與周遭實體環境融合為一。MR 拓展實體疆界，延伸至更廣大的世界，就像《怪奇物語 VR 》將客廳直接變成通往顛倒世界的傳送門。Quest 3共推出128GB 版本，台灣定價529.99美元，以及512GB大容量版，台灣定價689.99 美元。即日起開放預購，2023年10月10日出貨。

Meta與名人合作推出全新AI角色。（Meta提供／古明弘台北傳真）

2.向前邁進的人工智慧：

Meta 正式推出圖像生成模式 Emu (Expressive Media Universe)。在輸入文字提示後數秒內，將生成擬真的優質圖像。更可在聊天中使用Emu即時創造的客製化貼圖，為互動及對話增加趣味。Meta 也推出Restyle與Backdrop，Instagram即將整合這兩項新功能，運用Emu的技術讓人們自創獨一無二的圖像，甚至能與朋友共創 AI 圖像。

Meta 正在開發全新平台AI Studio，可依據工作或娛樂用途創造客製化 AI 助理。人們將在所有Meta產品上與這些AI助理互動。AI 助理將有 Instagram 與 Facebook 個人檔案，支援 WhatsApp、Messenger 與 Instagram 私訊聊天；最後也將化身為元宇宙中的虛擬替身。Meta已使用AI Studio設計幾款 AI 助理，即日起在北美推出測試版，台灣還需等等。

3.Meta 發表與 Ray-Ban 聯名智慧眼鏡系列：

Meta 攜手 EssilorLuxottica 設計新一代智慧眼鏡，首次結合直播功能，透過智慧眼鏡直接在 Facebook與Instagram開直播與好友和追蹤者互動。這也是首款內建 Meta AI 的智慧眼鏡。北美地區將率先體驗隨時隨地、即時免手持地使用先進 AI 技術。

明年，透過免費更新，智慧眼鏡將能理解使用者注視的畫面並提供對應的協助。若想知道眼前建築物的資訊，或立即翻譯標誌內容，Ray Ban Meta 智慧眼鏡將提供答案。

智慧眼鏡除了讓人們可以看見實體世界中的數位全像投影 (digital holograms)，AI 也會同步注視與聆聽，讓智慧眼鏡隨著時間累積而更聰明。Ray Ban Meta 智慧眼鏡系列將於 2023 年 10 月 17 日上架，定價 299 美元起，即日起於 meta.com 和 ray-ban.com 開放預購，可惜台灣目前並未發售。

今年適逢 Meta Connect 十周年，馬克祖克柏在大會上分享AI與元宇宙技術的崛起，如何重塑人們體驗真實與數位世界的方式，虛實整合，一切都有可能成真。