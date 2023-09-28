台中市梧棲區港埠路是當地對外重要幹道，兩處路口因道路設計未臻完善，造成車禍頻傳，立法院副院長蔡其昌28日邀相關單位會勘，預計號誌時相兩周內改善完成，行人空間部分，則在2個月內盡快完成。

蔡其昌今邀集交通部公路局中區養護工程分局台中工務段段長陳俊彰、台中市交通局、建設局、梧棲區頂寮里長鍾金水、梧棲區南簡里長蔡佳君等人前往港埠路與大仁路二段交叉口以及港埠路與鰲峰路、大同街屬三叉路口會勘。

蔡其昌表示，港埠路與大仁路及鰲峰路，這兩個路口時常發生車禍，過去此道路交通流量不大，號誌燈設計比較簡單，但現在交通流量變大，如果連左轉燈都沒有，左轉跟直行容易搶快造成相撞。此次預計會改善號誌燈及時相輪放等，另外斑馬線部分也會一併改善，希望讓行人空間更加友善與便利。

公路局中區養護工程分局台中工務段長陳俊彰表示，兩個危險路口會進行友善行人空間營造及重新設計時相與時比，減少大仁路、鰲峰路的轉向衝突及維護行人安全，號誌時相更改的部分，預計兩周內改善完成，行人空間改善則在兩個月內盡快完成。