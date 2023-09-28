台9線太麻里鄉香蘭路段今天中午發生兩車對撞事故。（大武警察分局／蔡旻妤台東傳真）

台9線太麻里鄉香蘭路段今天中午發生兩車對撞事故。（大武警察分局／蔡旻妤台東傳真）

台9線太麻里鄉香蘭路段今天中午發生兩車對撞事故。（大武警察分局／蔡旻妤台東傳真）

台9線太麻里鄉香蘭路段今天中午發生兩車對撞事故。（大武警察分局／蔡旻妤台東傳真）

南迴公路台9線太麻里鄉香蘭路段今天中午發生兩車對撞事故，現場車頭撞爛一片狼籍，1人受困於擠壓變形的車身中，送醫途中因失血過多命危，另外2人擦挫傷，全數送醫急救。台東縣大武警察分局表示，雙方駕駛酒測值待醫院鑑驗，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

台東縣大武警察分局表示，今日11時31分許接獲報案，台9線389.3里南下車道處發生交通事故，員警立即到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。

經警方暸解，當時65歲王姓男子駕駛廂型車搭載其妻沿台9線由南往北行駛（往台東市方向），行經389.3公里路段時不明原因與41歲黃姓民眾由北往南行駛（往大武方向）所駕駛轎車發生對撞。

事故造成黃姓、王姓駕駛及王姓駕駛的妻子等3人受傷，分別送往台東馬偕及基督教醫院救治，雙方駕駛酒測值醫院鑑驗中，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

大武警察分局呼籲請駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。