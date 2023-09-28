阿翔、籃籃主持民視、八大《綜藝新時代》，帶著嘉賓楊繡惠、無尊、巫苡萱、阿樂前往香港體驗領隊工作。吃飽喝足後，達人表示香港在中秋節有個很特別的習俗「提燈籠」，楊繡惠想到台灣元宵節也有提燈籠去田裡「偷挽蔥嫁好尪」，但因為自己看錯，不小心採到蒜，籃籃笑虧：「難怪妳會遇到白雲哥！」楊繡惠笑到燈籠都掉在地上。

在香港，阿翔帶大家去吃爆各式各樣的道地美食，第一站先帶大家去，連續10多年獲得米其林必比登的清湯腩，這間店牆上貼著許多老闆娘跟周潤發、陳奕迅等大明星的合照，無尊模仿周潤發賭神經典橋段笑說：「有最近比較胖，所以變大潤發。」接著，又前往百年歷史建築裡吃著最道地的粵式料理，看主廚現場表演片鴨秀，鴨油香味撲鼻而來，好吃到楊繡惠都說不出話，無尊更化身電影《食神》的薛家燕，大喊：「太好吃啦～」表示好吃到讓他想在地上翻滾。

接著前往有銅鑼灣後花園美名的「大坑」，在文青咖啡廳裡，大家享受咖啡也想搭配書籍放鬆身心，出過寫真書的籃籃立刻向老闆推薦自己的寫真集，希望老闆將寫真集放在店內宣傳，老闆翻閱幾頁後害羞到不行，楊繡惠更大膽跟老闆說：「這寫真集拿打火機烤一烤，就會變三點式。」 讓籃籃在一旁害羞得不知所措。