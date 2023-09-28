新竹市長高虹安近日深陷涉嫌詐領助理費及涉嫌與「寡婦樓」都更案建商有利益輸送風波。國民黨台北市議員游淑慧表示，許多名嘴對高的指控根本是在亂扯，不過對於「左手右手，利益分不清楚」這點，她認為目前新竹市府面臨的不一定是法律責任，而是有道德分際的問題，呼籲高未來還很長，不要糾結短期利益，「殺雞取卵何必呢？」

游淑慧表示，近日有名嘴指稱，高虹安住宅離理銘開發交付賄款地點僅72公尺，她痛批，理銘開發行賄時是2014年，高虹安當時根本還沒從政，這根本是亂扯。不過她指出，「寡婦樓」都更案中，負責環評的元基工程顧問公司的負責人張益壽與環評委員解鴻年2人，本應「田無溝水無流」，竟被爆出是擔任同公司董監的「自己人」，這是相當不對的。

游淑慧指出，她曾說過政治人物花錢選舉，最後就會被錢綁架，因為財團提供金援後，就等同欠下人情，近年就看到很多政治形態，就是被利益團體綁架。她說，高虹安未來的路還很長，不應該糾結短期利益、急著還人情，應該先把自己的政治路踏穩，「殺雞取卵，何必呢？」