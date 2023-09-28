內政部國土管理署今天指出，截至27日為止，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」已超過69萬戶申請，第4批合格戶2萬307戶，預計今天就會核撥新台幣3萬元的支持金。

國土署今天透過新聞稿表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」截至9月27日為止，已超過69萬戶申請，累計43萬2081戶合格戶，今天預計核撥第4批合格戶的支持金至申請人約定繳納貸款本息帳戶中，且帳戶存摺會顯示「行政院發」字樣。

國土署指出，專案執行率已近8成，其中第3批駁回案共7萬3868件，駁回原因最多以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」約2萬6000多戶，其次依序為「110年各類所得總額合計逾新台幣120萬元」約1萬8000戶、「無持有房屋或持有1戶以外其他房屋（含共有房屋）」約有1萬2000戶。

內政部推動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，借款人資格的基準日是今年2月28日，合計僅有1筆自用性質購置住宅貸款、持有房屋1戶以內。原始核貸金額，在台北市住宅為新台幣850萬元以內、其他縣市700萬元以內；民國110年家戶所得合計120萬元以內，經審查符合資格者可獲3萬元定額支持金。