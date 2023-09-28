澎湖縣政府農漁局推廣「澎湖優鮮」認證水產品，在農業部漁業署補助下，成功將「澎湖優鮮」認證水產品作為營養午餐食材，提供石斑魚、黃金錩魚片計1246公斤給澎湖各國中小，納入學童營養午餐菜單中，讓學子們吃得到健康營養又安全的海鮮。

今（28）日澎湖縣副縣長林皆興、教育處代處長林長安、農漁局副局長許錫祺前往馬公文澳國小致贈，在教師節當天分送學校，由文澳國小校長方南芳代表接受。

林皆興表示，「澎湖優鮮」是有所認證海鮮，經過檢驗、採購、分切製作、運送等，層層把關的最新鮮水產品，一片片以低溫真空包裝處理。由於國中、小營養午餐經費有限，在漁業署補助下，採購澎湖優鮮水產品分配給縣內各國中小當營養午餐食材，讓小朋友們都能吃到在地最新鮮、健康又營養的海鮮。

澎湖各國中、小與幼兒園，共計有5553名學生，今年採購石斑魚及黃金鯧魚片各計623公斤，每個月約可提供2次作為營養午餐食材。

澎湖縣政府農漁局表示，縣府認證的「澎湖優鮮」石斑魚及黃金鯧品質優良，有口皆碑，讓學童們能吃得安心，家長也放心。

方南芳則代表縣內各級學校表達感謝，對縣府提供這麼好的最新鮮海鮮食材，讓每個小朋友真正感受到澎湖是個幸福城市，同時也達到推動食農教育願景。