64歲的綜藝大哥胡瓜日前遭爆獨寵20歲、E罩杯的「樂天女孩」啦啦隊女神熊霓，同隊的琳妲今（28日）出席活動被問相關話題，表示媽媽也有看到新聞，「我媽說熊霓怎麼跟瓜哥在一起，應該同一個公司，就像玉琳哥也很照顧我，我很常跟玉琳哥一起出遊，他也有來球場純粹支援」，覺得2人應該僅是師徒關係。
琳妲說單身2年多，身邊完全沒有追求者，行事曆都是工作，「我跟男生女生都很好，目前沒有發展的對象」，對於禁愛令，她說球團有說不能跟球員太密切，不要私底下約出去，畢竟是工作，她透露喜歡高的男生，比起球員、藝人，比較喜歡跟圈外人交往。
先前跟何妤玟一起跳應援，琳妲說何妤玟看不出來46歲，目測大概38歲，笑說「她 個性真的很38。」琳妲還透露想要買房子給媽媽住，因從小住在汐止，打算在那購屋，預算2000萬。
琳妲現身西門町鬧區，擔任手搖飲「Blissful Shake幸福搖搖」開幕暨一日店長活動，談及對於手搖飲料的喜好，琳妲形容：「夏天天氣太熱、又在球場工作，就會想買手搖杯來消暑，我最愛芋頭牛奶，因為很有飽足感又好喝、也喜歡喝蜂蜜檸檬，口感酸酸的又不會太甜。」
至於幸福的定義，琳妲則認為：「幸福就是讓自己開心又快樂！覺得壓力大就會喝一杯甜甜的飲料來紓壓。目前幸福指數有80分，能在自己喜歡的環境工作，可以邊工作又可以賺錢。」
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