我國首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）今於台船高雄廠區「海昌廠」舉行原型艦命名暨下水典禮，為我國建軍史上重要里程碑。國民黨立委吳斯懷表示，海鯤號離正式成軍還有諸多問題須克服，他質疑，海鯤號沒有出乾塢，又如何稱之「下水」？他提醒，國防部絕不可為了大內宣忽略細節，否則會得不償失，安全與品質的風險也大大提高。

吳斯懷表示，我們短時間能造出第一艘潛艦，堪稱世界之最。他全力支持國防自主與潛艦國造，也非常期盼首艘新型潛艦能順利成功，並恭喜海鯤號邁向下一個節點，但本案離正式成軍，尚有諸多問題須克服。

吳斯懷說，潛艦建造與水面艦不同，建造是由內而外，船段組合代表所有裝備均已到位並完成整合測試，才進行船段組合，並下水。而潛艦國造IDS原型艦儎台與戰鬥系統所需要的109項主、次系統裝備，與國內、外廠商簽約，製造、測試、驗收、海陸運、接裝後，仍需逐項測試。

吳斯懷說明，概略工作管制程序為，第一，廠商依約完成產製後，裝備再進行工廠測試（FAT），並提出測試手冊，證明裝備符合測試標準；第二，原廠執行測試時，海軍與台船派駐外監造人員參與測試，測試合格後，裝備打包裝運；第三，裝備運抵台船海昌廠，由台船與原廠技協進行單機裝備測試，測試合格後，再與次系統介面整合測試。

第四，次系統介面整合測試合格後，與主系統整合測試；第五，主系統整合測試合格後，安裝到各壓力殼船段預定位置；第六，所有IDS原型艦儎台與戰鬥系統所需要的主、次系統裝備，逐一就各次系統整合測試，再進行與主系統測試，最後實施全系統測試，反覆測試合格後，方能封殼；第七，完成封殼，方能進入「下水」節點；最後，完成「下水」節點進度後，才能進行泊港測試（HAT）。

吳斯懷質疑，9月28日「下水」，10月1日就要進行泊港測試，來得及嗎？潛艦五大階段測試之第一階段測試為靜水壓測試，意指乾塢內進行全裝備靜態無壓力測試，測試漏水或裝備是否可正常運作，測試程序有，第一，所有主、次裝備安裝到各船段中，由台船與廠商，在靜態無壓力的狀態下，進行單機裝備結合測試，與初步的系統介面整合測試；第二，乾塢在潛艦艦體以無油、無水狀態下，逐步注水，檢視壓力殼銲接、排水管路是否滲漏。

接著，須檢視與調整潛艦浮力與左右傾側（Rolling）、前後俯仰（Pitching）等相關問題。吳斯懷認為，這階段在沒有安裝體積龐大、重量較重的電池，要如何進行？

最後要完成靜水壓各項測試，才能出乾塢「下水」，開始在廠內進行泊港測試。吳斯懷說，樂見海鯤號命名下水，邁向下一個節點，也不糾結「下水」的定義，但要問，海鯤號是否已出乾塢？沒有出乾塢又如何稱之「下水」？

吳斯懷提醒，所有裝備都必須在岸上先測試，需很長的時間反覆調校，先單機、再系統，全部都需按部就班循序漸進，其中紅區裝備涉及產製國家更多，要將每一裝備熟諳，且組合成系統後經長時間運作穩定，才能裝艦。

吳斯懷提到，海軍退役中將梁功凱曾投書媒體，提醒國造潛艦有成本風險、時程風險、技術品管風險、系統整合風險，最後是合約管理履約及政治風險，共五大風險。重點是被低估的國造潛艦成本風險，依據海軍的經驗，潛艦的使用壽期將長達40年，所以成本考量必須涵蓋整個「壽期成本」，即「獲得成本」加上40年壽期的「維持成本」，這部分往往被忽略低估，卻早已被有心人給盯上。

吳斯懷也認為，首艘國造潛艦構型的裝備性能，恐不足以面對未來40年的敵情威脅，無法形成「有效戰力」。另外，真正的「國防自主」需要「軟硬兼顧」，掌握核心技術，建立設計研發能量。否則只是勞民傷財，只有少數人獲利，對國軍的建軍不但無益，且將造成不可挽救的傷害。

至於日前媒體報導，潛艦國造計畫召集人黃曙光受訪時說，期望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年可達4艘；但國防部堅持首艘國造潛艦須通過作戰測試評估後，才編列後續預算。吳斯懷直言，黃曙光不在國防部指揮鏈內，無權置喙國軍建軍備戰事宜，潛艦後續需求，預算分配、預算編列都是國防部權責，籲請國防部長邱國正堅守立場，為所當為，言所當言。

吳斯懷強調，國防部絕不可為了政治、為了大內宣，迫於上級的壓力，疏忽對程序節點的管制，趕工而忽略應注意的細節與程序、忽視對品質的要求，否則欲速則不達，不但得不償失，安全與品質的風險更將大大提高。