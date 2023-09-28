《血色之路》由影壇新銳導演菲利培加貝茲執導。（金馬提供）

2023金馬影展驚喜片單一波接一波，28日公布16部大師名導和新銳佳作，再度引爆影迷騷動，片單包括佛杭蘇瓦歐容的《罪美人》、克萊兒德尼的《烈愛灼星》、南尼莫瑞提的《親愛電影日記》、韋納荷索的《獻給火山戀人的安魂曲》、阿格涅絲卡霍蘭的《邊境無間》、昆汀杜皮爾的《衝三小劇場》、阿瑪特艾斯卡蘭特的《墨城謎案》等。

先前雖然公布過本屆影展的同志佳片，但影迷千呼萬喚的《親愛的陌生人》近日終於確定參展。而多部在盧卡諾、柏林、坎城、日舞影展獲獎、表現出色的新銳電影，也加入映演陣容。其中代表智利角逐奧斯卡的《血色之路》，還邀來金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀聲音設計。

《愛在週末邂逅時》、《45年》英國名導安德魯海格大受好評的新作《親愛的陌生人》，把大林宣彥曾經拍攝《與異人們共處的夏天》的山田太一原著小說改頭換面，邀來《新世紀福爾摩斯》安德魯史考特和《日麗》保羅麥斯卡兩大男神，展開心醉戀情和魔幻故事。