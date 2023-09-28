為降低路口事故及推動停讓文化，交通部將今年9月訂為全國「交通安全月」，苗栗縣警察局除了加強交通安全宣導及路口違規執法外，並透過「大數據法則」分析轄內今年易肇事路口、路段、肇因及時段等，提醒民眾注意共同維護道路安全。

據縣警局統計轄內10大易肇事路口、路段，依序為頭份市中華路與自強路口、苗栗市府前路與至公路口、頭份市中央路與自強路口、大湖鄉台三線127公里至131公里、頭份市中央路與信義路口、竹南鎮博愛街與龍山路口、竹南鎮維新路與崁頂街口、苗栗市民族路與忠孝路口、頭份市中正路與信東路口及竹南鎮光復路與龍山路三段口，針對這些路口全面提升執法取締強度，提醒民眾安全駕駛意識，遵守號誌、標誌及標線管制措施。

警方經研析事故肇事因素，依序是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，主要事故時段為18至20時、6至8時及16至18時，多為民眾通勤時間，多數的交通事故皆發生在「路口」，呼籲所有用路人行經路口時應特別減速慢行，確認安全無虞後再通過。

縣警局為降低路口事故死傷，亦因應轄區特性製作交通事故案例影片，希望能加深民眾印象並喚起民眾重視道路交通事故防制。縣警局長莊勝雄也特別呼籲鄉親，共同關心高齡者用路安全，因長者反應能力較一般人緩慢，外出時應著反光衣著及配件，或多搭乘大眾交通工具，保障長者的生命安全，減少交通事故的發生。