台北市有民眾在大安區傳統市場附近雜糧行買到「壞蛋」，衛生局今表示，目前未接獲民眾相關檢舉案件，但為確保蛋品食安，會在今日派人到現場稽查，確認蛋品來源、保存狀況及品質。
有民眾向媒體投訴，2天前在白蘭市場附近雜糧行買10顆蛋，今日上午要煎雞蛋，卻發現其中1顆雞蛋蛋液是黑色且散發臭味。
台北市衛生局食品藥物科長陳怡婷表示，目前未接獲民眾有相關投訴，但已請稽查人員排時間稽查，針對蛋品來源、儲存條件與品質等做現場確認。
台北市有民眾在大安區傳統市場附近雜糧行買到「壞蛋」，衛生局今表示，目前未接獲民眾相關檢舉案件，但為確保蛋品食安，會在今日派人到現場稽查，確認蛋品來源、保存狀況及品質。
有民眾向媒體投訴，2天前在白蘭市場附近雜糧行買10顆蛋，今日上午要煎雞蛋，卻發現其中1顆雞蛋蛋液是黑色且散發臭味。
台北市衛生局食品藥物科長陳怡婷表示，目前未接獲民眾有相關投訴，但已請稽查人員排時間稽查，針對蛋品來源、儲存條件與品質等做現場確認。
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