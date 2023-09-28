台北市有民眾在大安區傳統市場附近雜糧行買到「壞蛋」，衛生局今表示，目前未接獲民眾相關檢舉案件，但為確保蛋品食安，會在今日派人到現場稽查，確認蛋品來源、保存狀況及品質。

有民眾向媒體投訴，2天前在白蘭市場附近雜糧行買10顆蛋，今日上午要煎雞蛋，卻發現其中1顆雞蛋蛋液是黑色且散發臭味。

台北市衛生局食品藥物科長陳怡婷表示，目前未接獲民眾有相關投訴，但已請稽查人員排時間稽查，針對蛋品來源、儲存條件與品質等做現場確認。