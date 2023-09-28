警方查獲多起地下匯兌及賭博案件，查扣近3000萬元。（林郁平攝）

明年總統大選在即，為防制境外資金透過地下管道介入選舉，並防堵犯罪集團移轉犯罪不法所得，以及遏止不肖分子利用選舉期間開設地下賭盤影響選舉結果，警政署配合台灣高等檢察署與各地方檢察署，9月20日至26日再發動第2波專案行動強力掃蕩，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌及賭博犯罪，專案期間查扣不法所得2995萬餘元，另清查地下匯兌金額及賭博輸贏交易紀錄總計高達587億餘元，成果豐碩。

在查緝地下匯兌部分，總計查獲32件、犯嫌50人，查扣不法所得934萬9888元，清查匯兌金額17億餘元。

另掃蕩各類賭博，查獲賭博案件452件1294人，其中選舉賭盤7件11人、實體賭場41件580人、六合彩簽賭116件151人、網路賭博288件552人，共查扣賭資2060萬餘元，清查賭博輸贏交易紀錄569億餘元。

警政署表示，將全力防制境外資金介入國內選舉，持續要求各警察機關加強打擊不法金流力道並溯源向上追查，積極防堵犯罪集團透過地下管道方式移轉犯罪所得，以有效淨化選前治安，維護全國選舉活動公平順利進行。