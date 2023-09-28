去年選舉前，羅東鎮長吳秋齡宴客、發放紅酒遭檢方起訴，檢方所提的當選無效之訴，宜蘭地方法院在7月駁回，至於吳秋齡違反《選罷法》，地院今天（28日）宣判，吳秋齡獲判無罪，朱姓課長與邱姓佐理員依《公務員登載不實文書罪》各判1年2月，均緩刑2年，可上訴。

去年3月30日，吳秋齡以鎮公所「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動外燴餐點」標案剩餘的桌次經費，宴請羅東鎮家長會長聯誼會成員、鎮內國中小學校長，餐後並發放紅酒。

地院指出，邀請的對象及與會者，並無限定設籍在羅東鎮，與會者也不知餐費及紅酒是吳秋齡所提供，「餐費、紅酒」與投票權行使無對價關係，因此難認吳秋齡基於投票行賄的犯意，而舉辦餐會及贈酒。

不過時任民政課長的朱姓男子、佐理員邱姓女子，是該標案的承辦人及主驗人，地院認為，朱、邱2人未確實驗收餐會宴請對象，是否為活動預算編列邀請的對象，共同在「驗收紀錄」的公文書登載不實。

地院審酌朱、邱2人無犯罪紀錄，坦承客觀事實，僅因對法律適用認識有誤而否認罪名，各處1年2月徒刑，均緩刑2年，緩刑期間均付保護管束，須各向公庫支付5萬元、接受法治教育課程2場次。