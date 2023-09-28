基隆市立游泳池出入口出現水泥塊崩落，所幸沒有造成民眾受傷。（市議員陳宜提供／張志康基隆傳真）

基隆市立游泳池出入口出現水泥塊崩落，所幸沒有造成民眾受傷。（市議員陳宜提供／張志康基隆傳真）

事發後體育場已將現場的水泥碎塊清理乾淨，並復原天花板的飾板。（張志康攝）

位於信二路上的基隆市立游泳池，28日下午1時許突然發生出入口天花板掉落水泥塊的意外，所幸沒有造成民眾受傷。基隆市議員陳宜趕到現場關心，基隆市立體育場長林柏樹表示，初步檢查不會對整體結構造成影響，體育場後續會找經費進行修補，請民眾放心。

陳宜說，她午間接獲民眾陳情指出，民眾去游泳池游泳，原本就坐在出入口旁的椅子休息，才站起身來走沒兩步，就突然聽到一陣巨響，轉頭一看，發現他原本座位上方的天花板竟有數塊水泥崩落。民眾大驚之下，就向陳宜陳情，認為這種狀況實在有點危險。

基隆市立體育場長林柏樹表示，經初步檢查，不涉及結構安全的問題，請民眾放心，後續體育場將另尋經費進行修補。（張志康攝）

基隆市立泳池天花板「水泥塊崩落」險砸傷人，體育場長稱結構沒問題。

陳宜會同基隆市體育場長林柏樹在現場勘查，林柏樹表示，市立游泳池建成迄今已經40年了，許多地方都有老化的問題。不過，2020年就已經完成了結構補強工程，因此整體結構不會有問題，請民眾安心。

至於天花板水泥塊崩落，林柏樹表示，這是因為鋼筋鏽蝕，把膨脹的水泥塊擠開崩落。體育場已經將現場的水泥碎塊清除乾淨，並復原天花板飾板，後續將會另外找尋經費進行修補。