彰化1名洪姓男子見3名侄女年幼無知，竟在兩天於車上、住家廚房等處猥褻3侄女，事後還恐嚇「如果敢說出去，就要將你們母女殺掉」。全案彰化地院日前審結，依妨害性自主罪重判洪男9年徒刑及需賠償3名被害人100萬元。

本案發生於2021年1月間，判決指出，被告洪男開車搭載當時年僅8歲的侄女返回住處，在路程中，竟強行對其侄女強制猥褻1次得逞；之後，洪男又再對15歲、11歲的侄女在住家廚房等地強制猥褻得逞。

洪男犯後還恐嚇被害女童「如果敢說出去，就要將你們母女殺掉。」3名被害人遭猥褻後出現創傷症狀，其父母親得知後怒而報警提告，附帶提出民事損害賠償。

法官審理發現，3名被害人中，有兩人患有重度憂鬱症，此外，其中1名被害女童接受輔導時反應激烈，出現創傷症候群，並表示洪男多次開車來接送她回家時，都在開車路途對其猥褻，讓她心裡十分害怕，甚至連看到和洪男同款式的車子都會感到害怕。

法官判決指出，被告洪男曾因妨害性自主等罪遭判刑入監，且其身為被害人的父執輩，3名被害人都稱其為叔叔，竟無視3人年紀尚幼為兒童及2少女，為滿足個人性慾，犯猥褻及恐嚇行為，戕害被害人身心健康與人格發展甚鉅，可能損及日後人際信任，犯罪情節實為嚴重。

法官審酌被告洪男犯後僅坦承部分犯行，且未與少女法定代理人達成和解，犯4罪，分別依對兒童犯恐嚇危害安全罪，對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪等罪，判決應執行9年徒刑，另應分別賠償40萬元、30萬元及30萬元精神撫慰金給3名被害人。

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