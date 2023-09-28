隨著全球通脹的變動，瑞銀預計今年四季度Fed將結束升息週期，考慮到最新的宏觀經濟數據，Fed早於歐洲央行降息的說法不太可信。因此，美元兌歐元可能會進一步上漲，歐元兌美元可能會回落至1.05以下。儘管放緩的跡象正在出現，但美國的GDP增長依然遠超出預期，特別是與其他國家相比的情況下。相反，歐洲和中國的增長相關數據較為疲軟，不及市場預期。

瑞銀表示，如果中國能夠穩住地產行業和避免整體經濟下行，並由最新出臺的刺激政策取得成果，那麼除美國地區以外的增長情緒可能會改善，此情緒有利支持歐元、英鎊、澳元等敏感型貨幣。由於歐洲和中國的GDP增長預期偏低，這為意外上行留下了空間，並可能有助於抑制美元的短期勢頭。

另外，瑞銀也關注到能源的價格上漲，甚至一些大宗商品（鐵礦砂和煤）的價格上漲也為貨幣市場帶來了另一個差異化因素。美國已成為能源價格上漲的受益者。觀察大宗商品漲幅對外匯價格影響，通常會透過不包括美元的貨幣交叉盤。最近幾周，加元、澳元、巴西雷亞爾和挪威克朗等貨幣表現相對歐元、英鎊、瑞典克朗和日圓優異。