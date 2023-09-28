富三代霍啟剛擁有千億身家，被封為最樸實的豪門子弟，不僅緋聞八卦少，他與「跳水皇后」郭晶晶的11年婚姻更被視為典範。最近網上流傳一支霍啟剛跟小運動員聊天的影片，對方大讚：「你女朋友真的很厲害」，霍啟剛聽了大吃一驚，先是大喊：「我沒有女友」，接著又澄清郭晶晶是他太太，被網友笑是妻管嚴兼放閃。

近日，霍啟剛參加活動，被年紀小的運動員讚：「你女朋友真的很厲害！對吧？」霍啟剛當場變臉說：「蛤！我女朋友？不是我女朋友啦，我沒有女朋友啊」，接著聲調變溫柔解釋：「她（郭晶晶）是我太太」，引來網友回應：「真夫妻就是甜！」、「哈哈哈，聽出了台灣腔，好可愛」、「萬一小朋友說『妳的女朋友和太太真是厲害』就精彩了」、「小朋友套路深」。

霍啟剛是霍英東家族第三代長孫，先前他曾傳和建築師呂元祥女兒呂慶欣、南華足球會主席盧潤森之女盧恬兒交往，2005年傳出和跳水皇后郭晶晶談戀愛，還一同在北京購入豪宅，外界認為一入豪門深似海，更有人不看好郭晶晶嫁入霍家，但傳聞在霍啟剛婚禮當天，霍啟剛的爸霍震霆特別對郭晶晶表示：「感謝妳願意『下嫁』到霍家」。

郭晶晶過去得到31面世界冠軍獎牌，2009年東亞運動會後正式宣布退役，嫁給霍啟剛後兩人育有1子2女，生活甜蜜，霍啟剛曾在Youutube節目中透露過去郭晶晶會為他摺星星當禮物，還折了一大罐送給他，勾起網友滿滿同感回憶殺，而先前疫情期間，霍啟剛被問到有沒有計畫生第四胎？他沒站在自己立場回答，反幫妻子著想說：「沒有（打算），太太已經很忙了！」也可見兩人平時的互動模式，吐露出對郭晶晶的心疼。