新竹縣關西鎮文昌祠祭孔典禮，有位女禮生體力不支暈倒，緊急被抬出。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮文昌祠祭孔典禮圓滿完成合影。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮文昌祠祭孔典禮，縣長楊文科擔任總主祭，結合客家傳統祭典禮儀，採用海陸腔客語恭讀祝文。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮文昌祠祭孔典禮，今年進入第138年，縣府首度與關西鎮公所合辦，由縣長楊文科擔任總主祭、鎮長陳光彩和關西鎮禮俗促進協會理事長余舒蓉為主祭官，縣府局處長、關西鎮民代、各學校校長擔任陪祭，全程用客語，以客家傳統祭祀三獻禮、九獻禮，彰顯各界尊師重道精神及對「天地君親師」的尊敬。

這場祭孔典禮結合客家傳統祭典禮儀，採用海陸腔客語恭讀祝文，在三獻禮完成後，再進行九獻禮，長達1個半小時的儀式途中，有位女禮生體力不支暈倒，緊急被抬出休息，由衛生局人員救治，幸無大礙。

楊文科致詞時指關西鎮每年都舉辦祭孔典禮，彰顯至聖先師孔子的教育精神，令他非常敬佩，引用韓愈《師說》的「師者，所以傳道、受業、解惑也」，闡述教師之所以值得敬重，是因春風化雨，讓孩子接受良好教育。

楊文科並說，他很重視教育，上任之後，教育經費從112億元，增加到今年162億元，佔整體預算的43％，而關西鎮人才輩出、人文薈萃，感謝關西鎮各界的支持，執禮人員也熟悉流程，傳承祭孔典禮迄今已138年。

關西鎮長陳光彩說，關西鎮禮俗促進協會成員，為了祭孔典禮排練多日，甚至排練到深夜，讓典禮得以圓滿順利，而祭孔典禮儀式也已建立，未來希望禮俗協會協助公所將美好的儀式傳承下去，也希望縣府持續支持。

「關西祭孔典禮首次有縣長參加！」關西鎮禮俗促進協會理事長范光彬，感謝楊文科縣長重視祭孔典禮，典禮也圓滿成功，預祝新竹及關西在地子弟都能金榜題名。