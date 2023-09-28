台鐵國慶連假再加開班次時刻表1(台鐵提供／簡立欣台北傳真)
台鐵國慶連假再加開班次時刻表1(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

台鐵今（28）日表示，國慶連假疏運期間（10月6日周五至10月11日周三），再加開東線7列次、跨線9列次及南迴線2列次自強號列車，合計18列次，本周六（9月30日）零時起開放訂票。

台鐵表示，本次再加開列車於周六（9月30日）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵官網https://www.railway.gov.tw/及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

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