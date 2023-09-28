電影院的預告播放前，先設立了防雷線。（甲上提供）

《蒼鷺與少年》台灣限定版海報「Before搶先版」。（甲上提供）

日本動畫大師宮﨑駿暌違10年推出集大成史詩鉅作《蒼鷺與少年》，在日本上映前不推出預告、劇照，僅釋出一張手繪蒼鷺海報，吊足觀眾胃口，「零宣傳」策略成功掀起話題！在台灣搶先全球上映倒數8天之際，吉卜力工作室再次送上獻禮，台灣限定版新海報誕生，而且會有兩張，定名為「Before搶先版」和「After隱藏版」。

28日率先公開的「Before搶先版」畫面充滿詩意，在綠色森林之下，蒼鷺與少年在湖邊相遇，海報一出，立刻掀起吉卜力粉絲瘋狂討論；另一款「After隱藏版」留待10月6日電影上映後擇期揭曉。更特別的是，台灣片商在電影院的預告小心翼翼設下「防雷線」，播出前不忘提醒場內觀眾：「若您希望保留完全零劇透的大銀幕體驗，接下來72秒請您暫時閉上眼睛，敬請見諒。」

《蒼鷺與少年》在日本上映4天就超越影史動畫神作《神隱少女》前4天票房紀錄，至今已大賣82.5億日圓（約17.8億元台幣），並以史上首部日本電影及首部動畫長片作為多倫多影展開幕片，獲外媒一致盛讚，爛番茄指數高達100％滿分新鮮度，美國IGN多媒體評論網站也獲9分高評價，在全球掀起熱潮，吉卜力迷無不引頸期待。