中華隊今(28日)四強賽擊敗越南隊，明將與韓國隊爭奪金牌。（中華奧會提供）

杭州亞運電子競技比賽，英雄聯盟項目即將進入金牌戰，中華隊自預賽開始從未輸過，今(28日)稍早四強賽2:0擊敗強敵越南隊，明晚將與韓國隊爭奪金牌榮耀。

四強賽階段，中華隊首場從上路發起進攻，在打野選手洪浩軒（Karsa）支援下，上路選手蘇嘉祥（Hanabi）拿下首殺，並靠對線、預示者累積經濟優勢，比賽時間13分鐘，中路選手朱駿嵐（Fofo）發揮影響力取得雙殺，經濟差距再次拉開，23分鐘利用視野優勢拿下巴龍，取得團戰勝利，在26分鐘拿下首場勝利。

第二場比賽，雙方皆選擇穩健開局，7分鐘中華隊在下路打出首殺，隨後在打野選手洪浩軒（Karsa）、輔助選手胡碩傑（SwordArt）遊走支援，創造多次以多打少的機會，與越南隊拉開巨大經濟差距。比賽進到18分鐘，中華隊上路、輔助選手在追擊中展現一波閃現精彩操作，帶走越南隊射手，團戰大獲全勝。中華隊也憑塔數優勢將視野佈置到越南隊較深位置，頻繁轉線、拿下巴龍持續擴大優勢，最終在23分鐘拿下比賽勝利，闖入金牌戰。

亞運英雄聯盟項目，四強賽階段，今日上午由地主中國隊對上強權韓國隊，韓國隊以2:0順利晉級，率先進入金牌戰；下午則是中華隊對上越南隊，中華隊以2:0拿下勝利。

明日將是亞運英雄聯盟項目賽程最後一天，下午14時，中國隊將與越南隊爭奪銅牌；晚間19時，中華隊將與強權韓國隊爭奪金牌。