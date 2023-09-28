野柳女王頭。（北觀處提供）

金山萬里溫泉。（北觀處提供）

交通部觀光署及觀音山國家風景區管理處打造皇冠海岸觀光圈，為帶動觀光發展，北觀處於10月祭出獎金，舉辦「皇冠海岸就是這樣玩」短影音創意遊程競賽，歡迎國內外玩家一起飆創意，比賽分為國內組及國際組（限在台外國人），有機會獲得獎金最高8萬元。

皇冠海岸身為北台灣的國際級旅遊勝地，緊鄰桃園、松山機場及基隆港，區域內有賞鷹勝地-觀音山，浪漫海灣，極北點-富貴角燈塔，享譽國際的野柳女王頭，冬天最佳的選擇金山萬里溫泉，自然地景、人文生態、衝浪立槳及美食。

北觀處表示，「皇冠海岸就是這樣玩」短影音創意遊程競賽分為國內組及國際組，參賽者以在皇冠海岸遊玩的內容拍製1至3分鐘的影音作品，每人投稿數量不限，參賽作品需符合競賽規範，前三名分別可獲得8萬、3萬及1萬元獎金，票選獎榮獲國內外組最高票數者為票選人氣，可各獲得1萬元獎金。

北觀處表示，透過每個人獨特的眼光挖掘出不一樣的皇冠海岸，歡迎大家來玩出自己的獨特風格。「皇冠海岸就是這樣玩」創意影音徵件從10月1日至30日，取材包含至少2個皇冠海岸觀光圈特約店家或景點，11月15至30日開放投票，得獎者於12月1日公布。