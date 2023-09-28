八掌溪、赤蘭溪已許久未清淤，不但河床變森林，河道也變窄、變細。（呂妍庭攝）

水上鄉長林緗亭希望透過今天相關單位橫向聯繫，能好好解決水患問題，除增加抽水設備馬力，也應增設監測設備。（呂妍庭攝）

910暴雨成災，嘉義縣降下逾200毫米雨量，造成八掌溪、支流赤蘭溪水暴漲溢堤，大水灌進永欽橋下，導致水勢迅速升高，台82線快速公路嘉義縣中和交流道一帶區域水淹一、兩層樓高，八掌溪清淤勢在必行，礙於土方供過於求，土方無處堆置導致清淤工作停擺，今立委蔡易餘邀水利署、台糖公司、水上鄉公所等單位討論，初步鎖定台糖一處土地將做為土方暫置場，不過該土地已出租，仍有解約等問題待克服。

9月10日當天，台82線快速公路嘉義縣中和交流道一帶區域水淹一兩層樓高，多輛汽車滅頂，更有一對老夫妻因此溺斃，相關單位檢討後，進一步發現八掌溪、赤蘭溪已許久未清淤，不但河床變森林，河道也變窄、變細。

水上鄉長林緗亭說，這次淹水這麼嚴重，主要是八掌溪、赤蘭溪已6、7年沒有疏濬，導致河床變得非常高，河道變得非常狹窄，希望透過今天相關單位橫向聯繫，能好好解決水患問題，除增加抽水設備馬力，也應增設監測設備。

第五河川分署長吳明華表示，河道疏濬是急需工程，水利署將會全力配合辦理，希望在汛期後就能來辦理，強調擴大清淤，增加八掌溪、赤蘭溪通洪斷面是要努力的方向，但目前遭遇的問題是土方去化困難，大家沒有需求，就算零元也沒有人要，至於八掌溪民生社區旁抽水機平台改善，已列入水利署治理項目中，預計明年施作。

蔡易餘表示，八掌溪與赤蘭溪河道嚴重淤積，連帶導致排水匯流口斷面縮減，河道疏濬刻不容緩，要求水利署在汛期後能盡速辦理疏濬工程，且除疏濬工程外，赤蘭溪與八掌溪的堤防加高也非常重要，要求第五河川局盡速提報計畫至水利署，用專案方式盡速核定經費。

蔡易餘說，今跟水利署副署長黃宏莆、經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬、台糖公司副總經理黃進良等單位討論土方去化，現已找到台糖一塊在台1線旁，鄰近八掌溪的土地，看起來非常適合做為土方暫置場，但台糖跟青農有租約在先，傾向跟青農斡旋、解約，負擔相關賠償，把這塊地當成未來八掌溪疏濬土方去化場，朝這方向推進，一切順利的話，等10月汛期結束，就開始全面啟動八掌溪清淤工程。

今會議結論，除確定補助縣府在水上鄉民生社區旁建抽水機平台外，針於台1線旁台糖土地做土方暫置場，將由水利署與台糖公司協調台糖承租戶，台糖另外替承租農地戶找地方來種植。