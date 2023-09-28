購物專家陳真與老公前往西班牙旅遊，近來不斷在社群分享當地美照與網友分享，不過卻突然發文：「我一定要發洩一下，要不然我會直接就地暴斃」，讓眾人摸不著頭緒，她才解釋扒手導致包裡的現金洗劫一空，只能靠刷卡度過接下來的行程。

陳真表示出發前夕，許多人不斷對她耳提面命：「巴塞隆納是全世界扒手最多的地方」，因此在當地旅行時都提高戒心，來到鄉下後，由於治安相較好很多，便卸下多日來的防備心，未料買完冰淇淋約五分鐘，便驚覺錢包的現金被洗劫一空，讓她難以置信表示：「我的包包從來沒有離開我，到底扒手何時扒走的，我完全不知道」，只能安慰自己「還好手機、護照、信用卡都還在」，更不忘自嘲：「現在我全身上下，最值錢的就剩下我這個肉體」。

未料衰事一波未平一波又起，她表示住的飯店有個小陽台，可以眺望整個古城美景，但歐洲房子偏低，陽台有自動反鎖功能，沒想到意外跟老公被反鎖在陽台上，當時老公身上僅穿著一條紙內褲，手機不能打漫遊電話，只能寫EMAIL跟飯店工作人員求救，但因為正值周末假期，完全沒有客服人員處理信件，好在看到隔壁棟鄰居在陽台上，趕緊跟對方揮手大聲求救，才得以順利脫困。

陳真分享完這兩段驚魂記後，掀起網友熱議：「我第一天錢就劫光了，從此過借錢日子」、「這是可以回憶一輩子的說嘴經歷耶」、「我忍不住笑出來被關陽台的事件」、「 以後記得出國用Skype買一下點數就可以打電話了」。