許文忠今天同時成立「台灣之心青年團」，代表要帶領年輕人翻轉南投、守護南投的決心。（曾雪蒨攝）

勞動黨2024立委選舉北中南各推1人參戰，希望帶給大家藍綠之外的另一個選擇。（曾雪蒨攝）

今年48歲的許文忠宣布參戰南投第一選區立委，喊出「厭倦藍綠票投阿忠」口號。（曾雪蒨攝）

打破藍綠！暨南大學國際企業學系副教授許文忠，選擇在28日教師節當天，代表勞動黨投入2023南投縣第一選區立委選戰，喊出「厭倦藍綠，票投阿忠」、「阿忠雙博士，作伙找出路」口號，要南投人給他一個機會「翻轉南投！」

南投縣第一選區目前已經表態參選2024該選區立委者，除了現任立委馬文君確定代表國民黨爭取5連任，民進黨徵召現任南投縣議員、同時也是南投縣黨部主委蔡銘軒挑戰該艱困選區，另有現任無黨籍草屯鎮民代林金潭表態參選，許文忠則代表勞動黨參戰該選區立委，讓該區立委陷入「4搶1」戰況，他參選是否影響該選區選情，有待進一步觀察。

今年48歲的許文忠擁有英國里茲大學國際企業博士與中國社會科學院工業經濟博士「雙博士」學位，他出身教師家庭，也是政治受難者後代，今天以「顧台灣、護南投」推出4大政見，包括「子孫不上戰場．地雷不埋家鄉」、「拒絕無用軍購．強化社福青扶」、「立足台灣之心．打造電商之城」、「農貿綠色通道．南投試點先行」。

許文忠說，身為政治受難者的後代，不樂見看到美國與台灣當局與大陸不友善的互鬥，因為大陸民間對台灣其實是友善的，所以政治受難者後代才會希望他站出來，希望台灣不要再出現統獨對立，畢竟這些年台灣人從大陸賺很多錢， 不論政治立場，絕不要再讓台灣同胞自己打架內耗，而應該建立在監督政府，落實社會福利，維持兩岸和平，才能讓台灣回到正軌。

他說，他希望讓台灣人民可以表達自己心聲，不要再被不好的選舉文化綁架，因為看不下去藍綠惡鬥，所以決定打破藍綠站出來，「雖然我們沒有錢，但我們要證明，只要我們有心，我們還是有機會，也希望台灣人民給小黨一個機會進入國會，為台灣人民發聲。

選戰記者會上，許文忠同時號召一群9年級生，宣布成立「台灣之心青年團」，他在代表台灣中心點南投的蛹形立板幻化為光彩蝴蝶上簽名，代表守護南投決心。