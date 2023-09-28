黃尚禾為了和柯叔元爭奪黑道老大寶座不擇手段。（發起日影視提供）

王可元（右）、余思霆劇中飾演殺手集團小幫手，有不少對手戲。（發起日影視提供）

影后陽靚擅長隱藏心思、運籌帷幄，讓人難以看穿。（發起日影視提供）

由王柏傑、傅孟柏主演的台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》今（28）日發佈角色預告及海報，傅孟柏是被警察身份耽誤的美食家，號稱「行走美食資料庫」；自稱「面癱殺手」的王柏傑注重儀式感，背負殺手身份把每餐都當最後一餐，兩人因「美食」譜出禁忌情誼。

預告也推出最新角色，飾演新進菜鳥刑警的簡嫚書是個超級大食怪，對吃毫無追求能吃就往嘴裡塞，豪放作風讓傅孟柏忍不住問：「妳吃東西可不可以文明一點啊？」預告裡傅孟柏也怒問王柏傑：「我真的不知道你是好人還是壞人！」王柏傑無奈回「我很抱歉」，最後一幕兩男持槍對峙，衝突場面一觸即發，三人感情將如何發展也令人期待。

除三位主演，《美食無間》還邀到一群演技派硬底演員加持，「最帥大叔」柯叔元霸氣飾演愛吃也懂吃的黑道大哥胡仲魁，他吃遍江湖靠的是兄弟情義。北影影后陽靚飾演性感豔麗的火鍋店老闆娘，雖是柯叔元的情婦卻極具智慧，擅長隱藏心思、運籌帷幄，讓人難以看穿。

近年在《角頭》系列讓人印象深刻的黃尚禾飾演在黑道集團謀上位的韓丹，個性火爆易怒，秉持「金錢至上，吃貴就是上流」的心態，只吃高級食材的土豪作風，符合角色眼裡只有錢與權的個性，他無惡不作是劇中狠角色，和柯叔元爭奪老大寶座不擇手段。此外，王可元、余思霆則擔任殺手集團小幫手，替王柏傑搞定不少任務，本劇卡司還包括夏靖庭、張再興、張耀仁、陳家逵等演員。

《美食無間》定檔11月3日三立都會台每週五晚間首播，中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版等平台同步跟播，11月5日華視播映，後續另有國際平台陸續揭曉。