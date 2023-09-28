欣新網2022年營收40.52億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.28億元，每股盈餘為6.34元。今年上半年合併營收19.8億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為0.65億元，每股盈餘為2.95元。
《櫃買市場》欣新網上櫃案 10月6日審議
櫃買中心將於10月6日審議欣新網(2949)上櫃案。欣新網主要從事電子商務商品銷售及數位行銷服務，董事長為陳德仁，推薦證券商為台新綜合證券及凱基證券，申請時資本額2.2億元。
櫃買中心將於10月6日審議欣新網(2949)上櫃案。欣新網主要從事電子商務商品銷售及數位行銷服務，董事長為陳德仁，推薦證券商為台新綜合證券及凱基證券，申請時資本額2.2億元。
欣新網2022年營收40.52億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.28億元，每股盈餘為6.34元。今年上半年合併營收19.8億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為0.65億元，每股盈餘為2.95元。
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