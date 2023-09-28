周四日經225指數收盤跌499.38點或1.54%，為31872.52點，盤中一度跌到31674點的近一個月新低水準。東證一部指數跌34.02點或1.43%，為2345.51點，創近四周新低。

IG市場分析師Tony Sycamore說，由於聯準會上周的鷹派立場，讓市場感到意外，日經指數也將連續第三個月下跌。然而日經的表現仍優於全球多個股市，包括美國和歐洲。

自六月觸及近33年高點以來，日經至今已經跌5%，但是今年以來仍上漲23%，由於外資的流入，日股仍為今年亞洲表現最好的股市。

據日本財政部的資料，截至9月23日的一周，外資拋售了3兆日圓(約2001億美元)的股票，創下外資淨賣的紀錄。

日本財政部長鈴木俊一說，不排除應付日圓匯率的過度波動，他重申對日圓的投機行為提出警告。

目前日圓掙扎在近11個月新低附近。周三日圓來到149.71，周四亞洲時段則為149.40。

軟銀集團和松井證券皆下跌約4%，為日經表現最差的個股。

中外製藥升4%，為大盤提供最大支撐。