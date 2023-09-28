在社會中打滾求生存，具有實力是基本功，但能跳脫既定框架的人，才能成為最後的勝利者，《搜狐網》盤點十二星座，其中水瓶、天蠍、摩羯3星座最有生存本領。他們不受世俗約束，為捍衛自己的利益，他們既可當君子，也不怕耍手段做小人。

▌水瓶座

水瓶性格單純幼稚，給人感覺很孩子氣，但他們也有深不可測的內在，外表不過是偽裝的保護色，他們的內心比任何人都清醒。他們的思維從來不受到約束，相安無事時，水瓶是讓人尊重的君子；但你若招惹了他們，別指望他們仍舊做君子，對於自己厭惡的人，他們完全不介意做個小人，用盡一切陰謀手段讓你雞犬不寧。

▌天蠍座

天蠍綜合能力相當強，他們能完全存活下來，甚至有能力取得卓越成績，讓人遙不可及。但凡要舒服自在活在這世界上，僅有實力是不夠的，同時也需要手段。對於能帶來利益和價值的人，他們可以當個厚道的君子，但對於破壞者或敵人，他們也不介意當個小人，讓別人明白他們的不可侵犯，因此天蠍的存在往往令人敬畏。

▌摩羯座

摩羯具備強大的生存能力，他們不缺實力和能耐，眼界格局及思維也都遠遠超越常人，甚至可以稱之為人上人。摩羯能做到這一步，除了他們的能力，手段也是一大關鍵。由於本身閱歷深、思維縝密，不管面對多麼複雜的人，他們也能輕而易舉地搞定。對於他們來說，一面做君子一面做小人從來不需要掙扎。